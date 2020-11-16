«Мне не дали мозгов в детстве»: Прохор Шаляпин признал, что его музыкальная карьера не сложилась

Музыкант Прохор Шаляпин в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил, что его музыкальная карьера, к сожалению, не сложилась.
«Профессия артиста — это очень унизительная профессия. Всю жизнь вас будут унижать. И случится тысяча неудач. Но при этом надо всегда вставать, отряхиваться с улыбочкой на лице. И вперед. Невозможно победить того, кто не сдается».
Музыкант признался, что сам не прошел до конца некоторые испытания. «Моя карьера не очень сложилась. Я из простых. Мне не дали мозгов в детстве. Это была утрата. Мне не привили какие-то фундаментальные вещи. Я не видел семейной любви. У меня всегда мать с отцом выясняли отношения, но я-то причем. Я не сдаюсь. Я пру по бездорожью, потому что родился не в московской семье», — сказал музыкант.
Напомним, что Прохор Шаляпин участвовал в проекте «Фабрика звезд 6». Сегодня он больше известен своими романами с пожилыми дамами, чем успехами в творческой карьере.