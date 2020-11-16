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Двоюродная бабушка Прохора Шаляпина просила музыканта переписать на нее все его имущество

Певец признался, что для него звонок родственницы стал крайне неожиданным.

Двоюродная бабушка Прохора Шаляпина просила музыканта переписать на нее все его имущество
Прохор Шаляпин. Фото: Globallookpress.com

Певец Прохор Шаляпин в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил, что его двоюродная бабушка хотела, чтобы он переписал на нее все свое имущество.

Прохор Шаляпин
Прохор Шаляпин. Фото: кадр из программы «Звезды сошлись»

«Я приехал в Москву в 15 лет. Обрел огромное количество близких людей, которые мне по крови никто. Хотя у меня в Москве есть родственники, но они от меня отдалились. А потом пошли разговоры, что Прохору подарили квартиру, он разводится. И вдруг мне звонит двоюродная бабушка и говорит: «Прохор, я слышала, что у тебя развод. Перепиши на меня все свое имущество пока не поздно, чтобы сохранить его». Я был обескуражен».

Прохор Шаляпин

Как отметил музыкант, с родственниками он связь не поддерживает. «Отец не любил меня, я не любил его. В детстве я не видел никакого тепла от него. Только издевательства. Огромное количество комплексов у меня из-за этого теперь. Конечно, очень важно, в какие руки ты попадешь. Некоторые дети думают, что в детском доме ад. Но поверьте мне. Бывает и в семье такой ад, что ни в каком детском доме вам его не обеспечат», — заметил певец.

Напомним, что Прохор Шаляпин получил известность после своих романов с пожилыми женщинами. На одной из них, предпринимательнице Ларисе Копенкиной, он даже был женат.

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