Двоюродная бабушка Прохора Шаляпина просила музыканта переписать на нее все его имущество

Певец Прохор Шаляпин в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил, что его двоюродная бабушка хотела, чтобы он переписал на нее все свое имущество.

«Я приехал в Москву в 15 лет. Обрел огромное количество близких людей, которые мне по крови никто. Хотя у меня в Москве есть родственники, но они от меня отдалились. А потом пошли разговоры, что Прохору подарили квартиру, он разводится. И вдруг мне звонит двоюродная бабушка и говорит: «Прохор, я слышала, что у тебя развод. Перепиши на меня все свое имущество пока не поздно, чтобы сохранить его». Я был обескуражен». Прохор Шаляпин

Как отметил музыкант, с родственниками он связь не поддерживает. «Отец не любил меня, я не любил его. В детстве я не видел никакого тепла от него. Только издевательства. Огромное количество комплексов у меня из-за этого теперь. Конечно, очень важно, в какие руки ты попадешь. Некоторые дети думают, что в детском доме ад. Но поверьте мне. Бывает и в семье такой ад, что ни в каком детском доме вам его не обеспечат», — заметил певец.

Напомним, что Прохор Шаляпин получил известность после своих романов с пожилыми женщинами. На одной из них, предпринимательнице Ларисе Копенкиной, он даже был женат.

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