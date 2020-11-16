Пасынок Армена Джигарханяна поделился предсмертным фото актера с женой

Пасынок актера Армена Джигарханяна, Степан, в сторис Instagram разместил предсмертное фото своего отца. «Незадолго до последней госпитализации», — подписал он кадр. На фотографии можно увидеть народного артиста с женой Татьяной Власовой.

Отметим, что ранее в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ близкий друг Джигарханяна продюсер Марк Рудинштейн сделал сенсационное признание. Он заявил, что его товарищ успел снова жениться на своей второй жене Татьяне Власовой, от которой в свое время он ушел к молодой пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской.

Именно Власова в последние годы жизни ухаживала за актером. Она специально уехала из США, где проживала, в Россию, чтобы быть рядом со вторым мужем.

больше по теме Армен Джигарханян успел перед смертью повторно оформить брак с Татьяной Власовой Сенсационное заявление сделал продюсер Марк Рудинштейн.

Армен Джигарханян умер несколько дней назад в столице. Ему было на момент смерти 85 лет. У актера был целый букет тяжелых заболеваний.

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