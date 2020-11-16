Три сестры: дочери Глаголевой поделились редкими кадрами с женой Овечкина

Анастасии исполнилось 27 лет и ее родственницы поспешили поздравить девушку с праздником.

16 ноября младшей дочери Веры Глаголевой Анастасии Шубской исполнилось 27 лет. Ее сестры, появившиеся в браке актрисы с Родионом Нахапетовым, Мария и Анна поспешили поздравить родственницу с праздником.

Напомним, Анастасия родилась во втором союзе артистки с бизнесменом Кириллом Шубским.

В честь радостного семейного события девушки обнародовали в личных блогах фотографии с сестрой, представ на кадрах счастливой троицей.

«С днем рождения, наша малышка!» — написала Анна Нахапетова, показав снимок с юной Анастасией.

На фото, которое показала Мария, младшая наследница Глаголевой уже запечатлена оформившейся высокой красавицей.

«Мы тебя очень любим!» — написала под фото средняя наследница Веры Глаголевой.

Напомним, Анастасия Шубская с 2016 года является женой хоккеиста Александра Овечкина. Они воспитывают двоих сыновей и живут в Америке, спортсмен работает там по контракту.