«Опять нас закрыли!»: Нетребко в белом платье-сорочке рассказала о карантине в Вене

В Австрии, по словам оперной звезды, можно только гулять по улице.

Анна Нетребко рассказала в личном блоге о ситуации в Вене, где живет вместе с сыном Тьяго и мужем Юсифом Эйвазовым. Съемки оперная дива вела из своей квартиры, поэтому предстала перед камерой в домашнем одеянии – белом платье-сорочке с тонкими черными бретелями.

«Опять нас закрыли! Все закрыли! Рестораны закрыли, театры закрыли, школы закрыли, но на улицу выходить можно. Придется вам, народ, терпеть мою стряпню. Обещаю не ныть и пытаться развлекать себя и вас», — посетовала певица.

Отметим, что Анна уже перенесла коронавирус, звезда заболела во время своего визита в Москву, оказавшись с воспалением легких на больничной койке в столице. Во время прошлого карантина в Австрии она активно вела свой блог, заполняя его кулинарными рецептами в авторском исполнении.