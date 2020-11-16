Вниз головой — легко: Волочкова показала эффектный шпагат на плечах бойфренда

Анастасия Волочкова решила порадовать своих фанатов очередным шпагатом. Казалось бы, нет уже мест, где не садилась бы звезда сцены в свою фирменную позу, но нет – она находит новые.

На сей раз блондинка исполнила трюк прямо на плечах своего бойфренда, повиснув на нем вниз головой и шпагатом кверху.

«Поддержка выходного дня. В руках любимого всегда надежно», — подписала она кадр.

По традиции, мужчина артистки оказался к камере спиной. Анастасия уже больше года скрывает его лицо, обещая показать только после свадьбы. Между тем, радостного события страна ждала еще 20 октября. Именно эту дату Волочкова озвучивала на свой день рождения, мечтая о семи подвенечных платьях. Увы, торжество так и не случилось. Отметим, что звезда ни разу не была официально замужем, а свадьбу в 2007 году с Игорем Вдовиным, от которого воспитывает дочь, она назвала фиктивной.