«Чего тупишь?»: Ирина Шейк в шелковом платье-комбинации предстала в анонсе «Холостяка»

Похоже, что новый выпуск телешоу «Холостяк» будет полон сюрпризов. Публика еще не успела отойти от новости о том, что в качестве жениха на проекте выступит недавно разведенный Тимати. И вот в промо-ролике передачи неожиданно предстает Ирина Шейк.

На видео, которое рэпер обнародовал в личном блоге, девушка неожиданно появляется у порога перед музыкантом. Юнусов ошарашен, увидев топ-модель в роскошном платье-комбинации.

«Привет! К тебе можно попасть на «Холостяк»?» — как ни в чем не бывало спрашивает она, игриво поправляя прядь волос.

Тимати от удивления практически потерял дар речи.

«Чего тупишь? Можно или нет?» — дерзко продолжила Ирина.

Создатели проекта не стали выкладывать всех карт на стол и объяснять причину появления бывшей возлюбленной Брэдли Купера в ролике. Видимо, интрига раскроется только во время просмотра шоу. Кто знает, может состав невест в этом сезоне тоже впечатлит?