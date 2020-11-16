«Кровотечение долго не могли остановить»: певицу Азизу покусала уличная собака

Неприятный случай произошел с певицей Азизой в пятницу 13-го, о котором она решилась рассказать только сейчас. Звезду покусала собака, из-за чего артистке пришлось обращаться в клинику за помощью.

Мухаммедова прикормила пса из соседнего села. Его хозяева – беспробудные пьяницы и он вечно ходил голодным.

«В тот вечер, точнее уже ночью, я вышла, чтобы выключить на улице фонари. Слышу, как у забора скулит Бобка. Думаю, впущу, пусть спит у нас во дворе, там много места и уютных уголков. Рики стоял рядом со мной. Бобка подошел к воде и стал жадно пить. И тут ни с того ни с чего зарычал, потом завыл и кинулся на Рики» — поведала она в личном блоге.

Звезда, особо не размышляя над тем, что она делает, бросилась разнимать псов, которые уже успели вцепиться друг другу в шеи. К счастью, шум услышал сосед Азизы, который облил животных ледяной водой. Певица опомнилась, когда увидела, что сидит в луже крови. Только потом она поняла, насколько сильно пострадала. Кровотечение долго не могли остановить, в итоге пришлось обратиться в клинику, где ей оказали первую помощь и поставили инъекцию от бешенства (нужно восемь). По возвращении домой Азизу ждал виноватый пес.