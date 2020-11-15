«Жена на час»: сын Джигарханяна рассказал, почему не стоит верить Цымбалюк-Романовской

Сын Армена Джигарханяна – Степан живет в Америке. Сейчас он всеми силами старается успеть прилететь на похороны отца. В условиях пандемии и отмены рейсов сделать это крайне непросто. А пока мужчина рассказал, что словам Виталины Цымбалюк-Романовской не стоит верить. Напомним, ранее она заявляла, что Джигарханян мог бы жить еще долго, если бы за ним был соответствующий уход.

«Я слышал, что начались спекуляции со стороны «жены на час». Верить ее словам не стоит», — цитирует Степана «Собеседник».

Мужчина рассказал, что за отцом был хороший уход, а его окружали лучшие врачи.

больше по теме Армен Джигарханян успел перед смертью повторно оформить брак с Татьяной Власовой Сенсационное заявление сделал продюсер Марк Рудинштейн.

Напомним, что Армен Джигарханян умер 14 ноября на 86-м году жизни от остановки сердца. Церемония прощания с актером состоится 17-го числа на Ваганьковском кладбище.