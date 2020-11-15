Чудесная девчонка: Евгений Кулик впервые стал отцом

Блогер Евгений Кулик, известный своими скетчами, а также ролями в фильме «Я худею!» и сериале «Остров», впервые стал отцом. Этой радостной новостью он поделился со своей многомиллионной публикой в Instagram, оставив фото из палаты элитного столичного роддома.

«Вот еще одна причина почему наши скетчи с Ригиной временно приостановились. Готовили вам сюрприз. Мы стали родителями чудесной девчонки!» — написал Кулик.

Напомним, что в 2018 году Евгений женился на Ригине Гайсиной. До этого времени они встречались на протяжении нескольких лет. Девушка также помогала ему снимать шутливые ролики, кроме того, у нее есть собственный бизнес по пошиву женской одежды.

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