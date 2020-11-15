«Оправиться от такой потери невозможно»: подруга Моргуновой рассказала о ее состоянии после смерти сына

Сын Светланы Моргуновой, 52-летний Максим Моргунов скончался весной этого года от коронавируса. 80-летняя звезда экрана не может оправиться после трагедии. По словам близкой подруги Светланы Михайловны, телеведущая ужасно себя чувствует.

«Я часто бываю у Светы. Она в тяжелом состоянии, и это можно понять», — сказала приятельница звезды экрана Вера Мусатова.

Женщина добавила, что близкие не оставили Светлану Моргунову в одиночестве. Телеведущая окружена заботой невестки, внучки, сестры и племянника. Есть у нее и помощница по хозяйству. В бытовом плане у Светланы Михайловны все хорошо. Для того, чтобы прийти в эмоциональное равновесие после тяжелой потери, Моргунова ходит в храм, где общается с батюшкой и молится за упокоение души сына.

А вот алкоголь, вопреки наветам некоторых своих коллег, Светлана Михайловна не употребляет. Напомним, о пристрастии Моргуновой к спиртному заявлял диктор Владимир Березин.



«Ей так сложно пережить эту трагедию! То, что про нее говорят, – клевета! Сплетни о ее алкоголизме приводят меня в бешенство», — цитирует Веру Мусатову издание «Собеседник.RU».

Опровергала факт своего пристрастия к спиртному и сама Светлана Михайловна. В беседе с Teleprogramma.pro диктор говорила, что ее наглым образом оклеветали.

«Это неправда. Я возмущена. Я не знаю, почему он так сказал», — комментировала телеведущая высказывание о ней коллеги.