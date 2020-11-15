«Остановись, мгновение!»: Лопырева позировала в эротичном наряде в бельевом стиле

Обладательница звания «Мисс Россия» Виктория Лопырева обожает подразнить фанатов своими провокационными снимками. Фото, на которых эффектная блондинка выглядит эротично и сексуально, в ее Instagram размещено огромное количество.

Но Виктория справедливо полагает, что красоты много не бывает, и с завидной регулярностью пополняет ленту свежими кадрами.

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На этот раз модель запечатлела себя в образе total-black. Вика Лопырева позирует в элегантном комплекте в бельевом стиле — черных пижамных шортиках, кроп-топе и поверх наброшенной рубашки оверсайз из шифона, на ногах у красотки черного цвета мюли, декорированные цветком. Запечатлена модель на фоне кованых ворот цвета угля. На паре снимков рядом со звездной мамой позирует маленький наследник модели Марк Лионель.

«Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, остановитесь и заметьте, кто и что окружает вас, и найдите в этом красоту!» — дала совет подписчикам Вика Лопырева под этими снимками.

Фанаты предсказуемо восхитились образом модели, но при этом выразили надежду, что в таком виде за ворота она не отправится.

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