«Заряжено на позитив»: Александр Ревва поделился откровенным фото

Популярный музыкант и шоумен Александр Ревва решился на дерзкий эксперимент. 46-летний любимец публики обладает прекрасным телом и периодически демонстрирует это на своей страничке в Instagram. Однако на этот раз Александр Ревва превзошел все самые смелые ожидания поклонников. Шоумен опубликовал снимок, на котором запечатлен в ванной комнате. Из одежды на Ревве ровным счетом ничего. Александр объявил, что дерзкий снимок заряжен на позитив, и им он анонсирует новый трек и клип, премьера которого состоится в ближайшую пятницу.

Правда, вряд ли кто-то читает подписи к снимкам подобного содержания. Вот и фанаты исполнителя сосредоточились на картинке, а не на комментарии к ней.

«Прекрасное фото сзади. Я зарядилась!», «Задний план прекрасен!», «Попка-то — орех, выставить не грех», «Очень красивая мебель в ванной. Подскажи контору», — высказываются подписчики Александра Реввы.

Некоторые из них предположили, что шоумен так образом решил, хоть и с опозданием, но поддержать футболиста Артему Дзюбу, который ровно неделю назад угодил в громкий скандал.

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