«Вы — пример! Восхищаемся»: Муцениеце не сдержала эмоций узнав, что Пугачева и Галкин вместе 19 лет

Агата Муцениеце одной из первых поздравила шоумена Максима Галкина и его возлюбленную Примадонны отечественной эстрады с годовщиной отношений. В свое время ведущий программы «Лучше всех» на Первом канале сообщил поклонникам о том, что они с Аллой Пугачевой отмечают важную дату — 19-летие их союза. Но поженились супруги только в 2011 году. До этого пара обходилась без официального брака. Спустя два года, Максим Галкин и Алла Борисовна обзавелись общими детьми — двойняшками Гарри и Лизой.

Примечательно, что актриса из фильма «Тобол» Агата Муцениеце не смогла сдержать эмоций узнав, сколько лет Максим Галкин вместе со своей второй половинкой. Экс-возлюбленная Павла Прилучного поздравила супругов с 19-летием их союза, назвав их брак примером для всех.

«Вы пример! Поздравляем всей семьей!! И восхищаемся», — уверила Агата Муцениеце.

К слову, сама актриса развелась с Павлом Прилучным после девяти лет брака. У экс-супругов есть двое общих детей: семилетний сын Тимофей и четырехлетняя дочка Мия. В одном из интервью Агата Муцениеце призналась, что бывший муж до сих пор признается ей в чувствах, но его действия говорят скорее об обратном. Сходится с актером из сериала «Мажор» Агата не собирается. Кроме того, Муцениеце оставила за экс-возлюбленным просторный загородный особняк, переехав с детьми в квартиру.