«Арсений счастлив»: Барановская показала, как провела выходной с сыном Аршавина

После расставания с футболистом Андреем Аршавиным Юлия Барановская сама воспитывает троих его детей. Утро выходного дня она решила провести вместе с младшим – Арсением, которого привела в популярный среди российских звезд клуб детский игровой клуб. Видеороликом с занятий она поделилась со своими фанатами в Instagram.

«Арсений счастлив и я тоже», — написала Барановская.

Фанаты позитивно отреагировали на такое времяпрепровождение мамы и сына.

«Приятно посмотреть! Молодцы!», — писали пользователи Сети.

Напомним, что в этом году Арсению исполнилось 8 лет. Дочке Яне уже 12, а старшему сыну Артему – 14 лет. В Аршавиным Юлия рассталась 7 лет назад после 9 лет совместной жизни.