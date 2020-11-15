«Как быстро летит время»: Валерия и другие звезды поздравили Галкина и Пугачеву с 19-летним союзом

Как выяснилось, супруги вместе уже давно. Правда, свадьбу они сыграли только в 2011 году.

Максим Галкин в личном профиле рассекретил интересные подробности, касающиеся его взаимоотношений с Примадонной отечественного шоу-бизнеса. Как выяснилось, супруги вместе уже давно — целых 19 лет. Об этом ведущий программы «Лучше всех» на Первом канале сообщил своим поклонникам. Стоит ли говорить, что 71-летняя Алла Пугачева вышла замуж за шоумена только в 2011 году. А спустя два года, в их семье появились двойняшки Гарри и Лиза.

Звезды отечественной эстрады, именитые актеры и близкие друзья пары поспешили поздравить супругов с 19-летием их союза. В честь годовщины отношений Максим Галкин поделился редким снимком с возлюбленной, запечатлев ее в домашней обстановке.