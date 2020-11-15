«Как быстро летит время»: Валерия и другие звезды поздравили Галкина и Пугачеву с 19-летним союзом

Максим Галкин в личном профиле рассекретил интересные подробности, касающиеся его взаимоотношений с Примадонной отечественного шоу-бизнеса. Как выяснилось, супруги вместе уже давно — целых 19 лет. Об этом ведущий программы «Лучше всех» на Первом канале сообщил своим поклонникам. Стоит ли говорить, что 71-летняя Алла Пугачева вышла замуж за шоумена только в 2011 году. А спустя два года, в их семье появились двойняшки Гарри и Лиза.
Звезды отечественной эстрады, именитые актеры и близкие друзья пары поспешили поздравить супругов с 19-летием их союза. В честь годовщины отношений Максим Галкин поделился редким снимком с возлюбленной, запечатлев ее в домашней обстановке.
«Поздравляем», — обратилась к паре Наталья Чистякова-Ионова.
«Вау, поздравления!!» — вторит певице Виктория Боня.
«Достойно», — отметила Алика Смехова.
«Уже?! Как быстро время летит!! Поздравляю вас!!» — добавила певица Валерия.
«Поздравляем и любим», — не смог остаться в стороне Игорь Николаев.
«Вы — пример! Поздравляем всей семьей!! И восхищаемся», — уверила Агата Муцениеце.
«Поздравляем вас», — вслед за мужем отреагировала Юлия Проскурякова.