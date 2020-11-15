В домашнем стиле: Пугачева в шифоновой блузе и вязаном кардигане предстала в объятиях Галкина

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, шоумен Максим Галкин на личной страничке в Instagram поделился свежим домашним кадром, на котором он позировал со своей второй половинкой. Ведущий программы «Лучше всех» на Первом канале таким образом напомнил поклонникам, что они с Аллой Пугачевой отмечают важную дату. Как выяснилось, супруги вместе уже 19 лет. У пары подрастают общие дети — семилетние двойняшки Гарри и Лиза. А не так давно Максим Галкин обвенчался с певицей в одном из подмосковных храмов.

В кадре Примадонна отечественной эстрады предстала в объятиях мужа, который словно любовался красотой своей второй половинки. Надо ли говорить, что Максим считает Аллу Борисовну идеальной мамой для их отпрысков. На фото певица позировала в небесно-голубой шифоновой блузке, поверх которой она накинула вязаный кардиган коричнево-золотистого оттенка. Волосы артистка уложила в объемную прическу, завив локоны на мелкие кудри.

На шее у Примадонны красовалось колье, образ дополнила дизайнерская сумочка, которую Алла Борисовна повесила через плечо. Комментируя модные аутфиты Пугачевой, имидж-стилист Ольга Линцова в беседе с корреспондентом сайта Teleprogramma.pro подметила, что певице больше подходит светлая палитра. А вот от темных тонов в одежде эксперт в сфере моды советовала артистке отказаться, так как эти оттенки ее визуально старят, добавляя возраста.

«Светлая гамма подходит Алле Пугачевой больше, она ее молодит и освежает, это бесспорно», — отметила имидж-стилист, говоря о нарядах Примадонны.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Линцова — практикующий имидж-стилист. Преподаватель курса «Время стильных» в школе имиджа «Стильэксперт» в Ростове-на-Дону. Эксперт-консультант по стилю. Знает, как достигать целей с помощью имиджа.

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