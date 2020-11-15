«Мне стало плохо в такси»: Дмитрий Хрусталев объяснил, что с ним произошло на самом деле

Шоумен вышел на связь с поклонниками и поблагодарил всех за поддержку.

Накануне вечером на информационных лентах появились сообщения о том, что популярный шоумен, соведущий программы Первого канала «Вечерний Ургант» Дмитрий Хрусталев в тяжелом состоянии попал в реанимацию. Причины экстренной госпитализации артиста были не ясны, версии выдвигались самые разные – от коронавируса до интоксикации неизвестным препаратом.

Но уже в воскресенье утром новости стали поступать более позитивные. Врачи быстро привели Дмитрия Хрусталева в норму и даже отпустили домой. А несколько минут назад шоумен вышел на связь с подписчиками в Instagram и рассказал, что же на самом деле с ним произошло.

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По словам телеведущего, он потерял сознание, когда ехал в такси. Водитель тут же привез Дмитрия в ближайшую больницу, за что артист ему невероятно благодарен, как и врачам, которым удалось быстро стабилизировать состояние своего пациента.

«Предварительный диагноз – «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления». Конечно, и мне, и врачам предстоит более подробно выяснить причины этого неприятного инцидента», — написал Дмитрий Хрусталев в Instagram.

Ближайшие несколько недель 41-летний Хрусталев намерен посвятить своему здоровью. Шоумен пройдет полное медицинское обследование с тем, чтобы понять причину внезапной потери сознания.

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