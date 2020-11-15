«Пришел в бассейн в шубе»: Стас Костюшкин удивил сотрудников фитнес-клуба

Музыкант объяснил, по какой причине решился появиться в СПА-зоне в столь странном виде.

Стас Костюшкин в свои 49 лет прекрасно выглядит. Популярный исполнитель заботится о своей физической форме, поддерживает тело в великолепном состоянии и часто демонстрирует красивые бицепсы и кубики на животе (и не только их!) на своей страничке в Instagram. Это обстоятельство раздражает некоторых подписчиков звезды, которые, вероятно, не могут похвастаться фигурой Аполлона.

Решив потроллить злопыхателей, Стас Костюшкин пришел в бассейн в шубе, чем очень удивил его сотрудников. В качестве доказательства своего демарша музыкант опубликовал в Instagram снимок, на котором он запечатлен в шубе, правда, надетой на обнаженное тело. Кубики и пресс по-прежнему видны прекрасно.

«Сегодня пошёл в бассейн в шубе, по мнению многих комментаторов, именно так и надо ходить в баню и бассейн», — подписал фото Стас Костюшкин.

Преданные фанаты музыканта тут же оценили его чувство юмора и, конечно же, не забыли сделать комплименты его прекрасному торсу.

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«Костюшкин — это постоянный ржач», «Не, в шубе не надо. В капюшон вода нальется», «Вам сам бог велел оголяться», — отозвались на пост Костюшкина его подписчики.