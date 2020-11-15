«Испытала жуткий стресс»: Алена Рапунцель из «Дома-2» рассказала о тяжелой болезни мамы и бабушки

Мама Алены Рапунцель Татьяна Владимировна почти месяц назад улетела во Владивосток, прихватив с собой полуторагодовалого внука Богдана. Планы на поездку были большими. Татьяне Владимировне предстояло продать квартиру в дальневосточном городе, чтобы затем вложить деньги в покупку недвижимости в Москве. Но в намерения семьи бывших участников «Дома-2» вмешался коронавирус. Татьяна Владимировна слегла вместе со своей пожилой мамой, маленький Богдан был подвергнут опасности.

Женщины экстренно вызвали во Владивосток маму мальчика Алену Рапунцель. Та оставила все дела в Москве, села в самолет и через десять часов оказалась на другом конце страны. Алена призналась, что испытала жуткий стресс, узнав о болезни самых близких людей.

«Сутки без еды, сна, сутки слез и нервов, и уже через десять часов я во Владивостоке», — рассказала о пережитом Алена Рапунцель на своей страничке в Instagram.

Она добавила, что состояние мамы и бабушки сейчас стабильное, женщины изолированы и получают все необходимое лечение. Алена вместе с Богданом в ближайшее время отправятся в Москву. Какое-то время молодой маме придется справляться с заботами о сыне без помощи Татьяны Владимировны.

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