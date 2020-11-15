«Чувствует себя хорошо»: Дмитрия Хрусталева выписали из больницы

Телеведущий уже уехал к маме в Ленинградскую область.

Накануне стало известно, что Дмитрий Хрусталев был экстренно госпитализирован. Телеведущий ехал из Москвы в Санкт-Петербург, чтобы проведать свою пожилую маму. По пути ему стало плохо, он потерял сознание. Водитель отвез 41-летнего мужчину в близлежащую больницу Сестрорецка, где Хрусталева приняли в реанимацию. Окончательный диагноз врачи не озвучивали, но было известно, что у Дмитрия была сильная интоксикация.

Ранее близкий человек телеведущего заявлял, что тесты на коронавирус у Хрусталева были отрицательные, а с алкоголем, из-за которого и могла произойти интоксикация, Хрусталев давно завязал.

Теперь же стало известно, что Дмитрий вышел из комы и уже отправился к маме. Чувствует он себя хорошо. Об этом сообщил Telegram-канал Mash на Мойке.

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