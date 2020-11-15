«Осеннее поле, низкий туман»: Дмитрий Шепелев вспомнил о своем счастливом дне

Шоумен Дмитрий Шепелев известен своей любовью к собакам, у него их две. Дмитрий часто публикует на своей страничке в Instagram фото с домашними питомцами. Шепелев признался, что в детстве родители запрещали ему заводить собаку, потому что за ней просто некому было ухаживать. Так что, во взрослой жизни Дмитрий отыгрался и вполне себе закрыл этот гештальд.

Как только телеведущий понял, что у него есть возможности содержать дома животных и обеспечить им должный уход, он тут же их завел. Это случилось примерно восемь лет назад, звезде тогда было 29.



Дмитрий Шепелев назвал день, когда он вышел на первую прогулку со своим лабрадором, самым счастливым. Ранее подобного восторга за все без малого тридцать лет жизни он никогда не испытывал.

«Осеннее поле, низкий туман, по грязи и кочкам скачет счастливый лабрадор, возвращается, чтобы шлепнуть меня тяжелым мокрым хвостом, и снова ныряет в траву. С тех пор без собак не могу», — поделился Дмитрий Шепелев.

Телеведущий сделал акцент на том, что животное в доме – это всегда большая ответственность. Он считает жестокостью заставлять питомца целыми днями сидеть взаперти, ждать хозяина и ходить в туалет на пеленку. Так что, тех, кто мечтает завести собаку, Дмитрий Шепелев призывает сначала оценить свои силы и возможности.