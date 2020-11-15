Может избежать наказания: обвиняемая в смерти Марьянова вышла замуж и уже ждет ребенка

Дело о смерти актера Дмитрия Марьянова рассматривают в Лобненском суде уже год. Обвиняемая – директор реабилитационного центра «Феникс» Оксана Богданова, в котором звезда кино и сериалов был в последние дни своей жизни, может избежать наказания. Хотя по статье УК РФ ей грозит до шести лет ограничения свободы. Наказания может стать условным потому что Богданова теперь жена и будущая мать.

На одном из последних заседаний суда женщина предоставила свидетельство о браке, пишет «Комсомольская правда». Ее мужем стал Константин Мосунов, который некогда также проходил реабилитацию в центре «Феникс». К слову, он же еще и один из главных свидетелей в этом деле. Именно под его присмотром шел процесс лечения в клинике. После этого Оксана Богданова решила еще раз удивить суд. Она принесла на заседание справку, согласно которой она находится в положении. Суд приобщил ее к материалам дела. Как утверждают адвокаты, теперь Богданова-Мосунова может получить условный срок.

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Напомним, что Дмитрий Марьянов попал в реабилитационный центр «Феникс» в подмосковной Лобне 6 октября. 15-го числа он умер в реанимации.

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