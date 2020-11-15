«Через сутки погиб»: Шаляпин показал последнее фото Колтового с Кудрявцевой

Прохор Шаляпин продемонстрировала в личном блоге фото с участием Александра Колтового. Для ведущего шоу «Звезды сошлись» и «ДНК» этот кадр оказался последним, как и программа, в которой участвовал певец.

«Сегодня на НТВ выйдет программа «Звезды сошлись». Выпуск посвящен участникам проекта «Ты — супер!», ребята расскажут о своих непростых судьбах. Эта программа последняя в биографии телеведущего Саши Колтового, через сутки после съемок он трагически погиб. Царство небесное Саше и сил близким. Берегите жизнь, друзья!» — подписал снимок Шаляпин.

На фото ведущий беззаботно улыбается, хотя Лера Кудрявцева рассказывала, что чувствовал он себя в этот день неважно. Журналист не выспался и переживал из-за предстоящего полета.

Напомним, мужчина погиб в авиакатастрофе, направляясь со своей спутницей Натальей Климовой на посадочную площадку «Калита» в 25 километрах от Рыбинска. Александр и жена известного финансиста Максима Климова планировали отдохнуть в парке-отеле «Бухта Коприно». До сих пор неизвестно, в каких они были отношениях.

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