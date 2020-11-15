«Красивый памятник»: подруга Началовой в синем спортивном костюме позировала на ее могиле

Близкая подруга Юлии Началовой Елена Метлюк опубликовала в личном блоге фотографии с Троекуровского кладбища. Девушка навестила могилу певицы и по традициям современности устроила на ней небольшую фотосессию, позируя перед объективом с цветами. Затем она выставила снимки в личном блоге.

Многим почитателям таланта умершей артистки такой эксперимент понравился. По крайней мере, хвалебных отзывов в Instagram приятельницы безвременно ушедшей звезды множество. Люди поблагодарили Елену за память, которую она бережно хранит.

«Очень красивый памятник! Леночка ваши цветы шикарные! Пусть у Юлечки все будет в ее мире в цветах!», «Леночка, спасибо огромное за память о Юленьке… Солнечная, светлая и самая лучшая Юленька наша… Спасибо еще раз!», «Юлечка, низкий тебе поклон и светлая память», «Спасибо, что навещаете Юлечку! Мы будто вместе с вами у нее побывали! Очень любим! Очень скучаем! Царствие небесное Юлечке!», «Смотреть больно», «Настоящая подруга», — написали фолловеры.

Также в память о своей приятельнице Метлюк обнародовала в stories Instagram архивное фото с Началовой, сделанное на одной из вечеринок.

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