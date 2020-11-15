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В стиле «наив»: Арзамасова предстала в песочном платье из органзы с рукавами-буфами

Звезда запечатлелась в студии СТС.

В стиле «наив»: Арзамасова предстала в песочном платье из органзы с рукавами-буфами
Лиза Арзамасова. Фото: www.instagram.com/liza_arzamasova/

Лиза Арзамасова предстала в студии СТС в песочном платье в стиле наив, выполненном из летящей органзы песочного цвета.

Изюминкой образа стали внушительные рукава-буфы, которые сейчас в тренде. Как рассказывал ранее Александр Васильев в эфире «Модного приговора», «фонарики» входили в моду не один раз, а впервые они стали популярными еще в XVI столетии в эпоху Ренессанса, когда стало известно, что Земля имеет форму шара. Именно в это время мужчины стали носить буфчатые брюки, а женщины платья с буфчатыми рукавами.

Лук актрисы не остался незамеченным ее поклонниками, которые оставили многочисленные комментарии в ее блоге.

«Вы такая красивая, просто кайф, вы очень красивая», «Лизонька, невероятно обворожительна!», «Выглядишь великолепно!», «Лиза, вы самая красивая на свете», «Елизавета, Вы стали еще более женственны и красивы», «Настоящие лицо и фигура канала, amour!»  — отметились фолловеры.

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