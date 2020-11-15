Модная малышка: дочь Нюши отметилась на прогулке в костюме Chloé с золотыми лампасами

Певица Нюша появилась на публике вместе с двухлетней дочерью Симбой. Артистка прогулялась с наследницей, посетив зооуголок, где запечатлелась для своего блога.

30-летнеяя звезда примерила с девочкой костюмы в одном стиле, отдав предпочтение удобным спортивным фасонам молочного цвета. Лейбл французского дома моды Chloé на рукаве наряда малышки указывал, что девушка не скупится на одежду своей дочери. В интернет-магазинах такие детские комплекты luxury pret-a-porter с золотыми лампасами стоят более 17 тысяч рублей. Они практически полностью выполнены из хлопка и относятся к сезону 2020/21.

Напомним, Симба родилась в браке Нюши и бизнесмена Игоря Сивова 6 ноября 2018-го года. Певица долгое время скрывала необычное имя наследницы. Для нее это первый ребенок, а для ее 40-летнего мужа уже третий. В первых отношениях у него появилось на свет двое сыновей.