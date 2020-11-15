«Было правильным решением»: Собчак похвасталась новым оттенком волос

Ксения Собчак достаточно длительное время была приверженицей модного на сегодня колорирования волос в технике омбре, когда корни имеют более темное основание, а к кончикам становятся все светлее, имитируя выгоревший эффект.

больше по теме Все для детей: Подольская провела видеоэкскурсию по своему дому Вместе с артистами живет также няня детей.

Однако многие ее помнят выраженной блондинкой. Видимо, этот оттенок отзывается и в сердце самой телеведущей. В личном блоге она сообщила, что вернулась к прежнему колору и похвасталась результатом бьюти-преображения.

«Все-таки вернуться в яркий блонд было правильным решением», — написала она в Instagram.

Журналистка также спросила фолловеров их мнение о новом (хорошо забытом старом) оттенке. Поклонники журналистки в основном одобрили выбор своей любимицы.

«Вы попали в руки профессионала!!! Цвет огонь», «Красивая, эффектная. Вам все очень идет», «Однозначно!», «Сто процентов», «Да, он вам больше идет, очень красивая», «Ксения, вы красавица!!!» — отреагировали почитатели Собчак.

Впрочем, некоторым цвет не понравился, но их оказалось немного.

А вам нравится новый оттенок волос Ксении Собчак?

Смотрите также

