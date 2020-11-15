«Завтра он в плаще будет гулять по парку голый»: Милонов осудил Дзюбу за скандальное видео

Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ раскритиковал футболиста санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу за интимное видео, которое ранее попало в Сеть и вызвало широкий общественный резонанс.

«Я вот хочу спросить его как мужик. Зачем ты это снимал? Ему надо к психологу сходить. Привести мозг в порядок. Чтобы он ему объяснил, чтобы он не телебонькал перед камерой. Сегодня он перед камерой это делает, а завтра в плаще будет по парку гулять голый. Распахивать его перед девушками».

Виталий Милонов

Как подчеркнул депутат, видео такого уровня, как у Дзюбы в его телефоне найти невозможно. «Дзюба, мне тебя жалко. Мне реально тебя жалко. Это попандос. Это, конечно, негодяйство, что кто-то выложил видео. Но надо понимать, что ты капитан команды. Ты под особым прицелом», — заметил Милонов.

Отметим, что Артема Дзюбу, скандальное видео с которым попало в Сеть, поддержали многие звезды шоу-бизнеса и простые россияне. Многие отметили, что все занимаются этим и в действиях игрока нет ничего страшного и предосудительного.