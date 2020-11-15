«Это нанесло ущерб имиджу российской сборной»: сын Табакова раскритиковал Дзюбу за интимное видео

Актер Павел Табаков в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ раскритиковал футболиста сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Артема Дзюбу, интимное видео с которым несколько дней назад попало в Сеть.

«То, что его лишили капитанской повязки – это правильно. Потому что это несло ущерб имиджу российской сборной. Нужно прикладывать усилия, чтобы такое не всплывало или удалять из телефона». Павел Табаков

Как сказал сын Олега Табакова, сам он такого плана видео никогда не хранит в телефоне. «Мой телефон можно смело взломать – там ничего интересного. Я быстро все удаляю. Безусловно, все мужчины себя ублажают. Но я, например, не снимаю это на камеру. Так скажу. Каждый … — как он хочет, но зачем это снимать?» — сказал Павел Табаков.

Напомним, что Артема Дзюбу поддержали многие россияне и звезды шоу-бизнеса. Выяснилось, что с него вымогали пять миллионов долларов, чтобы личные кадры не утекли в Сеть.