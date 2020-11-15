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Все для детей: Подольская провела видеоэкскурсию по своему дому

Вместе с артистами живет также няня детей.

Все для детей: Подольская провела видеоэкскурсию по своему дому
Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Фото: Global look press

Наталья Подольская закончила ремонт в своем доме и решила показать своим поклонникам итог работы, проведя в личном блоге своеобразную видеоэкскурсию по комнатам. Как оказалось, весь второй этаж особняка певицы и ее мужа Владимира Преснякова фактически оформлен под интересы детей.

В доме очень много стеллажей для хранения вещей и многочисленных игр. Как оказалось, старший сын звезд Артем обожает мягкие игрушки.

«Для меня и Вовы это было удивительно», — призналась она.

Комната для няни, которая живет вместе с артистами, оснащена ортопедическим матрасом. И по сути, является еще одной детской комнатой. В ней есть и игрушки, и даже спальное место для старшего наследника Подольской.

А вот в комнате мальчика предусмотрено место для сна его мамы. «На втором этаже спит Тема, а на первом я дежурю», — сказала Наталья.

Много детских вещей оказалось и в комнате для гостей. «Огромная, очень классная», — похвасталась Наталья. Предполагается, что в ней будут ночевать племянницы певицы.

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