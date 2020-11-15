Александр Домогаров перестал скрывать возлюбленную, которая младше его на 22 года

Актер Александр Домогаров, которому сейчас 57 лет, вышел в свет со своей новой возлюбленной 35-летней танцовщицей Татьяной Степановой. Вместе они появились в театре на одном из спектаклей. Об этом было рассказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Отметим, что Александр Домогаров уже достаточно давно живет в загородном особняке в Подмосковье. Они с новой подругой безумно счастливы вместе. При этом сам актер на вопросы журналистов отвечать не любит и о романе не распространяется.

«Что вы ходите за мной. Приходите в театр и судите. Я вас не люблю, журналистов. Не люблю».

Александр Домогаров

Напомним, что Александр Домогаров четыре раза был женат. При этом в последние годы ничего не было известно о его личной жизни. Добавим, что у актера только один сын Александр, который появился на свет в 1989 году. Еще один наследник, сын Дмитрий, погиб в возрасте 23 лет. Его с компанией друзей сбил внедорожник.

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