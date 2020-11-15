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«Она во всех смыслах была женщиной»: Киркоров признался, что часто приходит на могилу Гурченко

По словам поп-короля, он не пропускает ни ее день рождения, ни день смерти.

«Она во всех смыслах была женщиной»: Киркоров признался, что часто приходит на могилу Гурченко
Филипп Киркоров. Фото: Globallookpress.com

Музыкант Филипп Киркоров в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ признался, что часто навещает могилу актрисы Людмилы Гурченко.

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров. Фото: кадр из программы «Ты не поверишь!»

«Я стараюсь не пропускать ни день ее рождения, ни день ее смерти. Вот прилетел из Ростова и сразу поехал на кладбище. Она во всех смыслах слова была женщиной. Как она подавал себя. Как играла всегда роль голливудской звезды. Только Любовь Орлова, кинозвезда, могла с ней, пожалуй, сравниться».

Филипп Киркоров

Как отметил Киркоров, Гурченко его поддерживала. «Всегда была рядом. Подставляла в самые непростые моменты свое хрупкое маленькое плечико. Когда она рядом, то ты воскресаешь, как птица-феникс из пепла. Я перенял от нее, как надо жить, как себя подавать. Я живу по ее советам и жизненным принципам. Она прошла тяжелый путь. Путь забвения, но она выжила. Она останется навсегда великой актрисой кино и театра», — сказал Киркоров.

Напомним, что Людмила Гурченко ушла из жизни в марте 2011 года. В последний год жизни она сильно болела. Ей на момент смерти было 75 лет.

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