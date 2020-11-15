«Она во всех смыслах была женщиной»: Киркоров признался, что часто приходит на могилу Гурченко

По словам поп-короля, он не пропускает ни ее день рождения, ни день смерти.

Музыкант Филипп Киркоров в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ признался, что часто навещает могилу актрисы Людмилы Гурченко.

«Я стараюсь не пропускать ни день ее рождения, ни день ее смерти. Вот прилетел из Ростова и сразу поехал на кладбище. Она во всех смыслах слова была женщиной. Как она подавал себя. Как играла всегда роль голливудской звезды. Только Любовь Орлова, кинозвезда, могла с ней, пожалуй, сравниться».

Филипп Киркоров

Как отметил Киркоров, Гурченко его поддерживала. «Всегда была рядом. Подставляла в самые непростые моменты свое хрупкое маленькое плечико. Когда она рядом, то ты воскресаешь, как птица-феникс из пепла. Я перенял от нее, как надо жить, как себя подавать. Я живу по ее советам и жизненным принципам. Она прошла тяжелый путь. Путь забвения, но она выжила. Она останется навсегда великой актрисой кино и театра», — сказал Киркоров.

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Напомним, что Людмила Гурченко ушла из жизни в марте 2011 года. В последний год жизни она сильно болела. Ей на момент смерти было 75 лет.

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