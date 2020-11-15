Васильев рассказал о моде на «лунные сапожки», от которых сезон «сошел с ума»

Эвелина Хромченко на «Модном приговоре» рассказала о тренде на белые сапоги. Они стали актуальны еще в прошлом году и уверенно держат свои позиции до сих пор, не собираясь сдавать их.

«Сезон осень-зима — 2020/21 просто сошел с ума, помешавшись на белой обуви!» — заметила ведущая шоу.

По ее словам, женщины не ошибутся, если купят обувь белого цвета (актуальны не только сапоги, но и ботинки, туфли). Но здесь важно не прогадать с оттенком сумочки в пару, если он будет немного отличаться, то лучше вообще отказаться от этой затеи. Лучше подобрать аксессуар совершенно другого цвета. Например, красного, зеленого, синего или любого другого.

Александр Васильев заметил, что белые сапоги были в тренде и ранее — еще в 1960-е годы.

«Французский дизайнер Андре Куреж, в прошлом ассистент Кристобаля Баленсиаги, был автором этой серии. Такие сапожки в прошлом назывались moon boots, то есть «лунные сапожки». И в эпоху первого полета женщины в космос они впервые вошли в моду», — рассказал эксперт.

Смотрите также