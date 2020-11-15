На контрасте: Навка в белом романтичном платье и брутальной косухе позировала с Загитовой

Татьяна Навка и Алина Загитова в настоящий момент работают над телепроектом Первого канала «Ледниковый период». Опытная фигуристка участвует в качестве члена судейской коллегии, а 18-летняя олимпийская чемпионка впервые пробует свои силы в роли ведущей.

Внимание поклонников подчас приковано не только к их поведению в кадре, но и внешнему виду. Спортсменки, привыкшие к публичным выступлениям и повышенному интересу зрителей, стараются всегда быть на высоте. На последнем ледовом шоу Татьяна предстала в стильном образе, основанном на игре контрастов. Блондинка сочетала рокерскую черную косуху с белым романтичным платьем, соединив некоторую брутальность с женственностью.

«Контраст — это актуальная тенденция современной моды», — сказала в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro имиджмейкер-стилист Лариса Тимиряева.

Алина Загитова для своего появления на шоу выбрала кружевное платье с юбкой из органзы в стиле бэби-долл.