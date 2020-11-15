Фильмы на выходные: звезды посоветовали свои любимые картины
Видео
Пятница 13-е: чем опасен этот день и как избежать неприятностей
Видео

Море слез и цветов: на прощании с Александром Колтовым коллеги рыдали у гроба телеведущего

Траурная церемония прощания состоялась в Николо-Архангельском крематории.

Море слез и цветов: на прощании с Александром Колтовым коллеги рыдали у гроба телеведущего
Александр Колтовой. Фото: instagram.com/koltovoy/

В эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ показали траурные кадры с церемонии прощания, которая прошла в Николо-Архангельском крематории, с телеведущим Александром Колтовым. Коллеги ведущего не сдерживали слез. Некоторые откровенно рыдали. Подходили и говорили у гроба, усыпанного цветами, теплые слова о своем друге. Была на похоронах и актриса Ольга Спиркина.

Похороны Александра Колтового
Похороны Александра Колтового. Фото: кадр из программы «Ты не поверишь!»

«Я первый раз в жизни встретила человека, работающего на телевидении, который вообще не зазвездил, который настолько по-доброму относился не только к своим героям, но и с нежностью и любовью к своим экспертам. Он был удивительный и чистый. Большой ребенок. Программа и сам Саша приняли активное участие в моей жизни. Хороший человек, как говорят, это не профессия, а я считаю, что это тяжелая профессия».

Ольга Спиркина

«Мы скорбим вместе с родными и близкими Александра Колтового. Светлая память останется о тебе в наших сердцах», — говорили коллеги Колтового по каналу НТВ.

Напомним, что легкомоторный самолет с Александром Колтовым и его спутницей Натальей Климовой разбился в Подмосковье. Сейчас следствие выясняет все обстоятельства трагедии.

Тэги

Александр КолтовойКанал НТВОльга СпиркинаПрограмма "Ты не поверишь!"Умер Александр Колтовой