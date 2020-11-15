Море слез и цветов: на прощании с Александром Колтовым коллеги рыдали у гроба телеведущего

В эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ показали траурные кадры с церемонии прощания, которая прошла в Николо-Архангельском крематории, с телеведущим Александром Колтовым. Коллеги ведущего не сдерживали слез. Некоторые откровенно рыдали. Подходили и говорили у гроба, усыпанного цветами, теплые слова о своем друге. Была на похоронах и актриса Ольга Спиркина.

«Я первый раз в жизни встретила человека, работающего на телевидении, который вообще не зазвездил, который настолько по-доброму относился не только к своим героям, но и с нежностью и любовью к своим экспертам. Он был удивительный и чистый. Большой ребенок. Программа и сам Саша приняли активное участие в моей жизни. Хороший человек, как говорят, это не профессия, а я считаю, что это тяжелая профессия».

Ольга Спиркина

«Мы скорбим вместе с родными и близкими Александра Колтового. Светлая память останется о тебе в наших сердцах», — говорили коллеги Колтового по каналу НТВ.

Напомним, что легкомоторный самолет с Александром Колтовым и его спутницей Натальей Климовой разбился в Подмосковье. Сейчас следствие выясняет все обстоятельства трагедии.