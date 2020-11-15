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Александр Колтовой очень торопился после последних в своей жизни съемок «Звезды сошлись»

Смятая рубашка телеведущего так и осталась висеть в гримерке.

Александр Колтовой очень торопился после последних в своей жизни съемок «Звезды сошлись»
Александр Колтовой. Фото: instagram.com/koltovoy/

Телеведущий Александр Колтовой очень торопился после последних в своей жизни съемок программы «Звезды сошлись». Об этом было рассказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Наталья Климова
Наталья Климова. Фото: кадр из программы «Ты не поверишь!»

В гримерке программы, к примеру, осталась висеть смятой его рубашка. Здесь же до сих пор стоят ботинки 49 размера. При этом ведущий рассказывал своей коллеге Лере Кудрявцевой, что плохо спал из-за предстоящего полета.

«Мы хихикали всегда с ним за кулисами. Я наезжала на него. Рабочие моменты. Все шутки и прибаутки. Нет человека и все. Ужасно это. В гримерке все осталось также, как было при его жизни».

Лера Кудрявцева

Отметим, что девятилетней дочери Колтового только через сутки рассказали о смерти отца. Особенно тяжело пришлось его родителям. Матери телеведущего даже вызвали скорую помощь, потому что женщина себя плохо почувствовала.

Напомним, что легкомоторный самолет с Александром Колтовым и его спутницей 32-летней Натальей Климовой разбился в Подмосковье. Сейчас следствие выясняет, что делала девушка на борту воздушной машины и кем она приходится телеведущему.

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Александр КолтовойЛера КудрявцеваНаталья КлимоваПрограмма "Ты не поверишь!"Умер Александр Колтовой