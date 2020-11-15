«Попробуем продержаться»: Дмитрий Исхаков рассказал, что уже год живет без секса

О том, что в семье Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова не все в порядке, слухи стали ходить еще год назад, однако никакого подтверждения они не имели. Тем не менее, только весной фотограф признался, что разъехался с женой и на расстоянии занимается воспитанием детей, отношений с артисткой он больше не имеет.

Каких-либо подробностей их разногласий так и не появилось – пара упорно молчит. При этом досужие разговоры ходили разные – от финансовых разногласий до измены и тирании в семье. Они, подчеркнем, так и остались на уровне болтовни, звезды их не комментировали.

И вот сейчас отставной супруг певицы решил неожиданно рассказать в личном блоге о своей интимной жизни, которой, по его заверениям нет уже 12 месяцев. То есть пара, судя по этим словам, действительно не живет вместе с осени прошлого года.

«Год без секса, полет нормальный. Все системы работают в штатном режиме. Очень рекомендую аскезу, попробуем продержаться еще год», — написал он в Instagram.

Мужчина заявил, что воздержание ему дается непросто из-за огромного количества предложений со стороны дам. Как утверждает Исхаков, его директ просто разрывается от фото интимного характера и непристойных предложений со стороны женщин.

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