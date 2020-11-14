Артистизм не спас: Ольга Бузова не смогла сдержать эмоций, получив низкие оценки судей

Ольга Бузова привыкла во всем побеждать. С этой целью она пришла и на проект «Ледниковый период». Однако девушку сразу предупредили, что ей будет сложно из-за роста. С первых выходов на лед телеведущую критиковали то за плохую растяжку, то за неуверенное катание. Это только заставляло звезду «Дома-2» больше работать. На одном из выпусков ей дали достаточно высокие оценки. Поддержал девушку и Филипп Киркоров, который оценил ее усердие.

Для седьмого выпуска шоу Ольга подготовила драматический номер со своим партнером Дмитрием Соловьевым. Они решили исполнить танец-сценку из фильма «Экипаж» под трек Киркорова. Телеведущая в образе стюардессы делала поддержки, старалась держать скорость и даже демонстрировала полушпагат. Бузова осталась довольна тем, как выступила, но низкие баллы судей в один миг испортили ей настроение. Она получила всего 11, 70 баллов.

«Оля, мы можем, конечно, говорить все что угодно, но пока не будут вытянуты стопы и стопа не будет работать, больше 5,8 получить очень тяжело, потому что это очень бросается в глаза. Это большая разница между вокалом и тем, что я вижу. Поэтому 5,8», — пояснила Татьяна Тарасова.

После этих слов Бузова не смогла сдержать эмоций. У нее стали дрожать губы и играть мышцы на лице. Она проронила слезу, чувствуя обиду.

Алексей Ягудин заступился за Ольгу. Он заверил, что увидел развернутые стопы. Максим Траньков отметил, что у него нет претензий к телеведущей, а вот к ее партнеру есть. «Мне от Димы не хватило скорости. Это было катание пешком. Если ты взялся возить, то вези. Ты должен это делать, закрывать недостатки», — высказался спортсмен.

«Я себя поймала на мысли, что не хватало хода, скорости. Олечка, ты делаешь невероятные усилия. Мы видим, как ты пашешь. И я как раз увидела, извините Татьяна Анатольевна, ножки натянутые. Я правда вижу твой прогресс. Вижу, как ты стараешься. Такая музыка, этот дождь невероятный. Не хватило полета, какой-то головы на верх. Чувствуется твоя зажатость», — также сказала Татьяна Навка.

В результате Бузова оказалась в номинации, что ее сильно расстроило. В следующем выпуске шоу ей придется бороться за место в проекте с Владом Соколовским, который тоже получил низкие оценки.