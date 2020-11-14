«Церемония будет открытая»: Джигарханяна похоронят рядом с дочкой на Ваганьковском кладбище

Прощание и похороны состоятся 17 ноября. Официальный представитель актера Артур Согомонян попросил поклонников артиста не приезжать к началу траурных мероприятий, чтобы не создавать столпотворения.

Армен Джигарханян в последние годы не раз оказывался в больнице. 85-летний актер тяжело переживал развод с молодой женой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Около года их семейные неурядицы обсуждались на телешоу. Последние месяцы он не появлялся на публике, даже в своем театре. А 14 ноября стало известно, что народный артист СССР скончался. Это известие стало ударом для его родных близких и коллег.

В окружении Армена Борисовича рассказали, что он скончался от остановки сердца из-за болезни почек и отека организма. Однако пока это не официальные данные. Отмечается, что также свою роль сыграли хронические заболевания, которые усугубили ситуацию. Также друг артиста Артур Согомонян сообщил, что похороны Джигарханяна состоятся 17 ноября. Церемония прощания пройдет в открытом формате, несмотря на эпидемиологическую ситуацию в стране.

«Церемония, будет открытая. Но с соблюдением всех мер предосторожности», — отметил Артур.

Он попросил поклонников приходить в масках и по возможности не создавать столпотворение, поэтому рекомендовал не приходить к началу церемонии прощания. По словам друга артиста, Армен Борисович будет похоронен на Ваганьковском кладбище рядом со своей дочкой Еленой. Напомним, что девушка погибла в 23 года от отравления угарным газом. Согомонян отметил, что разрешение на проведение похорон уже получено, об этом пишет ТАСС.

Ранее свои соболезнования родным Джигарханян выразили звезды. Многие из них знали актера лично. Юлия Ковальчук вспомнила, как отдыхала с ним в Испании, а Наташа Королева обвинила в случившемся телешоу, которое, по ее мнению, подкосили здоровье пожилого артиста.