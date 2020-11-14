«Привет, Греция!»: Водянова запечатлелась на пляже необитаемого острова в Средиземном море

В жизни 38-летней супермодели Натальи Водяновой этой осенью произошло долгожданное событие. Звезда мировых подиумов вышла замуж за своего жениха, миллиардера Антуана Арно, с которым жила в гражданском браке с 2011 года. Пандемия коронавируса отодвинула планы на церемонию, которая должна была пройти летом. Но ненадолго, и теперь Водянова стала женой Арно официально.

Сейчас Водянова продолжает работать. Супермодель отправилась в Грецию и поделилась новым фото, на котором она позирует на фоне Средиземного моря.

«Привет, Греция!», — подписала селфи модель.

Модель прибыла на необитаемый остров Элафониси, расположенный вблизи от Крита, чтобы устроить фотосессию вдали от посторонних глаз. На снимке виден морской горизонт и белоснежный песчаный пляж. А вокруг – ни единой души.

Напомним, у Водяновой и Арно — двое наследников. От первого брака с британцем Джастином Портманом модель воспитывает еще троих наследников — двоих сыновей и дочь.