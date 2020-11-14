41-летний Дмитрий Хрусталев попал в реанимацию

Диагноз актера уточняется. По предварительным данным, его госпитализировали с подозрением на коронавирус.

Дмитрий Хрусталев является известным актером и телеведущим. Ни один год он вел шоу Comedy Woman. 14 ноября стало известно, что артист был экстренно госпитализирован, когда находился в Курортном районе Санкт-Петербурга — городе Сестрорецке. По некоторым данным, его доставили в реанимацию больницы № 40.

Пока неизвестно, что именно случилось с Хрусталевым. 41-летний актер не жаловался на проблемы со здоровьем в последние месяцы. По предварительным данным, его могли госпитализировать с подозрением на коронавирус, об этом пишет портал 78.ru.

Позже соведущий Дмитрия Иван Ургант подтвердил информацию о госпитализации шоумена.

«Действительно так. Стало плохо. Врачи пытаются понять диагноз», — передает ТАСС слова Урганта.

Напомним, что у Дмитрия было много романов с привлекательными девушками, включая Екатерину Варнаву. Однако актер так и не женился на коллеге.

Добавим, что несколько дней назад также оказался в больнице Сергей Светлаков. У шоумена произошло поражение легких. 42-летний актер теперь находится под наблюдением врачей. У него диагностировали коронавирус.