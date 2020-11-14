«Как Мальвина»: Кудрявцева нарядила двухлетнюю дочку в пышное голубое платье

49-летняя Лера Кудрявцева в браке с 33-летним хоккеистом Игорем Макаровым воспитывает дочку Машу, которой не так давно исполнилось 2 годика. Родители души не чают в малышке, а мама и вовсе наряжает девочку как куколку, с раннего детства прививая ей любовь к красоте и моде.

На этот раз малышке Маше подарили платье. Пышный наряд с белоснежным жабо, плечиками и манжетами с рюшечками. Кудрявцева поспешила примерить на дочку. И сняла на видео, как девочка красуется в обновке. «Я как Мальвина», — прыгая на диване, решила Маша.

«Ты как Мальвина?», — переспросила мама. И согласилась: «Да, красивая!».

Малышка с удовольствием поманерничала на камеру, а потом прилегла на подушку. Все это время мама не переставала снимать.

Кудрявцева водит Машу на развивающие занятия. Малышка в игровой форме учится различать цвета, размеры, фигуры, а также знает почти всех животных. А с недавних пор девочка посещает балетную школу.