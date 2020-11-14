«Уже больного мужчины»: Ковальчук рассказала, как отдыхала с Джигарханяном в Испании

Армен Джигарханян после расставания с Виталиной Цымбалюк-Романовской часто оказывался в больнице. 85-летний артист почти не появлялся на публике. Он то находился дома, то в своем театре. В ночь на 14 ноября режиссер умер. Как оказалось, он в последнее время плохо себя чувствовал. Причиной смерти была объявлена обострившаяся гипертоническая болезнь. Для друзей и поклонников актера трагическая новость стала настоящим ударом.

Прохор Шаляпин, Любовь Успенская, а также многие звезды выразили свои соболезнования родным. Решила поделиться воспоминаниями об Армене Борисовиче и Юлия Ковальчук. Певица призналась, что была знакома с артистом и даже однажды отдыха с ним на море в Испании.

«Обычный день взрослого уже больного мужчины и великого актера. Совершенно спонтанно, находясь в Испании, наш общий друг пригласил нас на завтрак. Потом мы вместе купались в море, точнее мы купались, а он важно и степенно сидел на стульчике и разглядывал проплывающие на горизонте яхты. И так много мыслей было в его взгляде и молчании… Я была и смущена и горда одновременно», — рассказала Юлия.

По словам девушки, в Джигарханяне было много глубины и мудрости. Она отметила, что мужчина обладал чувством юмора и адекватностью. Поклонники поблагодарили звезду за теплые воспоминания. Многие отметили, что не могут поверить в случившееся. Лишь недавно ушла из жизни другая великая артистка Ирина Скобцева. В звездной сфере пытаются найти силы, чтобы пережить очередную утрату.

Напомним, что похороны Джигарханян пройдут 17 ноября. Его придадут земле на Ваганьковском кладбище, где покоится его дочка Елена, погибшая в 1987 году.