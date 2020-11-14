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«Красавица и Кинг-Конг»: Пригожин показал себя рядом с идеальной Валерией в бикини

Муж с женой продолжают наслаждаться летом в Дубае.

«Красавица и Кинг-Конг»: Пригожин показал себя рядом с идеальной Валерией в бикини
Иосиф Пригожин и Валерия. Фото: instagram.com/valeriya/

С наступлением осенних холодов многие селебрити сменили серый вид за окном на роскошный морской пейзаж. Например, сейчас любуется белыми песками и нежится в теплом океане телеведущая Анфиса Чехова. Она радует подписчиков в Сети яркими солнечными кадрами и не стесняется показывать себя в купальнике.

Продолжают свой отпуск в Арабским Эмиратах певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин. Звезды поделились новым снимком на берегу Персидского залива.

Эстрадная дива, несмотря на продолжительный отдых на море, не загорела – она ранее подчеркивала, что на солнце находится минимальное количество времени. Но и это не помешало 52-летней артистке в бикини получить кучу комплиментов.

«Красавица и Кинг-Конг», — подписал фото Иосиф Пригожин.

Он нежно, но крепко заключил жену в объятия. Подписчики оценили шутку продюсера:

«Зато добрый», «Самоирония, это конечно хорошо. Валерия, конечно, красавица всем нам пример, я ее кумир. Но и вы Иосиф очень симпатичный мужчина на зависть многим. Так, что оба красавцы и смотритесь классно!!!», «Что,уж так-то?Вполне достойный мужчина,хороший!», «Какие вы позитивные», — написали люди.

 

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