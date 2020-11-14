«Красавица и Кинг-Конг»: Пригожин показал себя рядом с идеальной Валерией в бикини

С наступлением осенних холодов многие селебрити сменили серый вид за окном на роскошный морской пейзаж. Например, сейчас любуется белыми песками и нежится в теплом океане телеведущая Анфиса Чехова. Она радует подписчиков в Сети яркими солнечными кадрами и не стесняется показывать себя в купальнике.

Продолжают свой отпуск в Арабским Эмиратах певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин. Звезды поделились новым снимком на берегу Персидского залива.

Эстрадная дива, несмотря на продолжительный отдых на море, не загорела – она ранее подчеркивала, что на солнце находится минимальное количество времени. Но и это не помешало 52-летней артистке в бикини получить кучу комплиментов.

«Красавица и Кинг-Конг», — подписал фото Иосиф Пригожин.

Он нежно, но крепко заключил жену в объятия. Подписчики оценили шутку продюсера: