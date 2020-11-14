«Встретила меня с музыкой»: Орбакайте похвасталась своей роскошной Tesla

Кристина Орбакайте уже давно живет на две страны. Старшая дочь Аллы Пугачевой с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавой обосновалась в Нью-Йорке, где супруг ведет бизнес, и периодически наведывается в Москву.

Почти три недели звезда находилась в столице – он дала несколько спектаклей в «Современнике», приняла участие в программе Максима Галкина, а также отметила семейным кругом окончание магистратуры своего младшего сына Дени Байсарова.

Сейчас Орбакайте вернулась в Америку. Она заметила, что все вокруг будто радуется ее возвращению. И похвасталась своей Tesla, которая устроила хозяйке необычную встречу.

«Даже наша машина встретила меня с музыкой и танцем!», — удивленно заметила звезда.

Артистка показала, что умеет ее «железный конь». Электрокар замигал под музыку, отбивая светом такт, а также открыл двери и как-будто помахал ими хозяйке. Увиденное произвело впечатление на некоторых фолловеров Орбакайте.