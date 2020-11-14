«Как Роналду упустил такую?»: Шейк позировала для селфи в топе-бюстье и стрингах

Супермодель не стесняется демонстрировать в Сети свое идеальное тело.

34-летняя топ-модель Ирина Шейк является лицом многих мировых брендов. Благодаря своей роскошной фигуре она может позволить себе выходить на подиум в нижнем белье. Не скупится красотка на горячие снимки и для своего Instagram. На новых кадрах звезда мира моды позирует в топе-бюстье и стрингах.

Идеальные изгибы красавицы привели в восторг многомилионную армию фолловеров. В комментариях поклонники не поскупились на комплименты и признания:

«Вот это огонь!», «Неожиданно… Но очень очень очень круто и невероятно красиво», «Как Роналду упустил такую?», «Горячо», «Божественная», «Очень красивая», «Лучшая», «Ух ты», — пишут некоторые.

Напомним, Ирина Шейк живет в Нью-Йорке вместе с мамой и своей трехлетней дочкой Леей, которая появилась у модели в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером. Рассталась пара в июне прошлого года, но отец исправно выполняет родительские обязанности, регулярно встречаясь с дочуркой.