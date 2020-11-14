«Какие ресницы! На зависть всем!»: Полунин с сыном от Ильиных на коленях впечатлил фанатов

Олимпийская чемпионка Сочи по фигурному катанию Елена Ильиных в Instagram поделилась красивыми фотографиями, на которых можно увидеть ее гражданского мужа артиста балета Сергея Полунина и сына Мира. Малышу, как известно, нет еще и годика.

На красивой фотографии Сергей Полунин посадил ребенка к себе на колени. Малыш, которого зовут необычным именем Мир, запечатлен с игрушкой в руке.

«Какие ресницы! На зависть всем!» «У большого Полунина еще кудряшки, а маленький в центре внимания», «Хорошенький какой. Просто лапочка», «Мирчик – ты радость папы и мамы. Будьте счастливы», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Елена Ильиных сейчас выступает в проекте «Ледниковый период» в паре с музыкантом Владом Топаловым. Причем они уже не раз признавалась в теплых чувствах друг к другу. Их подозревают в романе. Впрочем, сами они не раз подчеркивали, что являются просто хорошими друзьями, которых сблизил проект.