«Там не было никаких амуров»: Штурм объяснила, зачем Колтовой взял замужнюю даму в полет

Как отметила певица, у телеведущего была легкая манера общения и его за это обожали женщины.

Певица Наталья Штурм заявила, что ведущий программы «Звезды сошлись» на канале НТВ Александр Колтовой взял с собой замужнюю женщину Наталью Климову в роковой полет вовсе не потому, что у них был бурный роман.

По словам Штурм, которая не раз была участницей его программы, Колтовой всегда в легкой манере общался с девушками и без проблем находил с ними общий язык. По ее мнению, Климову он просто позвал покататься. Ранее с таким же предложением он обращался к своей коллеге по «Звездам сошлись» телеведущей Лере Кудрявцевой, но та, как известно, отказывалась.

«Это просто трагическая случайность. Я уверена, что там не было никаких амуров. Он настолько любил свой самолет. Это такое творческое легкомыслие, что с тобой ничего не может случиться, что ты уверен в себе». Наталья Штурм

Также Штурм заметила, что не появится на похоронах ведущего. Она просто не сможет стоять около пустого гроба. По ее мнению, кремация произошла в момент столкновения самолета с землей. От телеведущего просто ничего не осталось, сообщает портал politexpert.net.

Напомним, что Колтовой и Климова разбились несколько дней назад на самолете в Подмосковье. По некоторым данным, они летели не в Рыбинск, как утверждалось изначально, а на вип-турбазу, где планировали вместе провести выходные.