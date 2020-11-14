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«В театр приехал самый любимый зритель»: Бабкина показала своего десятилетнего красавчика-внука

Георгий, надо признать, частый гость в театре своей знаменитой бабушки.

«В театр приехал самый любимый зритель»: Бабкина показала своего десятилетнего красавчика-внука
Надежда Бабкина. Фото: Globallookpress.com

Певица Надежда Бабкина в Instagram поделилась красивой фотографией, на которой она запечатлена со своим десятилетним внуком Георгием. Родственник исполнительницы заметно повзрослел за последнее время. На кадре он запечатлен рядом с бабушкой в стильном костюме.

«В театр приехал мой самый любимый зритель».

Надежда Бабкина

«Красавец – парень. Как же внук похож на вашего сына», «Папина копия. Очень обаятельный мальчик», «Настоящий умник и красавец. Весь в свою знаменитую бабушку», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что у Надежды Бабкиной всего один сын. Данила появился на свет в 1975 году. По образованию мужчина юрист. У него есть своя юридическая фирма в столице. В 2007 году он женился. Георгий — самый старший из внуков Бабкиной. Также у нее есть две внучки. Это семилетняя Вера и пятилетняя Марфа. Ранее Бабкина отмечала, что внуки всегда с радостью приходят в ее театр «Русской песни». Причем Георгий еще и приводит одноклассников.

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